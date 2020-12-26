網友發出迪士尼系列拼圖，更直言若不買回家，小孩可能會捶心肝。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多先前開賣迪士尼系列的超萌毛毯，造成不少轟動，而今(26日)有網友發現，好市多又出現迪士尼系列小物，不過這次是鐵盒拼圖，一大箱裡共有20盒，是讓孩子殺時間的好選擇。而原PO看到後更是手刀放入購物車結帳，更表示，若沒買回家孝敬孩子，「孩兒會捶心肝」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，上發文表示，今日到好市多採購，眼尖的他發現，一整箱的迪士尼系列拼圖，裡頭有許多迪士尼經典動畫的拼圖，共20款價格為399元。照片中可見，每款拼圖都用精美鐵盒包裝，冰雪奇緣、玩具總動員、美女與野獸等等都是讓孩子們瘋狂的經典動畫。

網友曬出孩子的拼圖成品照。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

超值的組合讓原PO忍不住購買的衝動，「老天兒呀！這我無法控制，若不買孩兒會槌心肝」。更透露，每盒片數不同，有分24片及50片一盒的拼圖。買回家後孩子則是手刀開「拼」冰雪奇緣角色Elsa，更開心曬出成品。

貼文發出後讓不少網友暴動，「這太強大了！」、「這個我們之前有買，必買超划算」、「很少會有讓我驚艷的玩具耶！期待新莊店有貨」、「這個超讚，幾年前有買過，送小孩超開心」、「剛剛很猶豫的沒買離開了，現在看了你的發文有點後悔」。不過有網友表示，之前有買過，但孩子似乎不太買單，「我家還留了五盒沒人要拼…有點浪費」、「以前買過，其實拼圖的材質一般般，比一般的拼圖要薄，很容易就折壞了」。

(中時新聞網)