女星小S徐熙娣出道多年，主持風格犀利，受到許多觀眾喜愛，婚後生下3個女兒，個個才藝出眾也越來越漂亮，各自也擁有不少粉絲；聖誕節小S大女兒在IG曬出甜笑同框少年的合照，讓粉絲以為是男友，嚇得她急忙跳出來公開兩人關係。

小S大女兒許曦文（Elly）昨（25）日在IG曬慶祝聖誕節的照片，但畫面中只有她和一名小鮮肉，兩人都戴著麋鹿頭飾，肩並肩朝鏡頭露出靦腆微笑，Elly一手拿著迷你聖誕樹，另一手吃著餅乾，看起來有種甜蜜的氛圍；Elly沒有多做介紹，只有寫下「Merry Christmas」，不免讓人猜測小女孩情竇初開了。

聖誕節小S大女兒在IG曬出甜笑同框少年的合照，讓粉絲以為是男友，嚇得她急忙跳出來公開兩人關係。(圖/ 摘自許曦文IG)

立刻有網友在底下留言逗逗她「哇談戀愛啦」、「男友嗎」，釣到Elly本人跳出來闢謠，親揭和小鮮肉的身分，「是表弟啦」；原來兩人只是表姊弟，但表弟顏值也被眾人大讚，「表弟像王力宏耶」、「大姨的兒子嗎？跟熙媛（大S）好像」、「表弟好像易烊千璽」、「表弟很帥」。

有網友在底下留言逗逗她「哇談戀愛啦」、「男友嗎」，釣到Elly本人跳出來闢謠，親揭和小鮮肉的身分，「是表弟啦」。(圖/ 摘自許曦文IG)

小S和老公許雅鈞婚後，陸續生下3個寶貝女兒，她們也承襲小S的表演基因，舞蹈細胞都很好，也都有參加舞蹈比賽獲獎無數，讓小S經常忍不住炫耀自己女兒；其中Elly更有一張時尚臉，還未成年就已經成為多個品牌代言人，拍攝過不少雜誌封面，前途被外界相當看好。

(中時新聞網)