蔡英文總統日前登上《亞洲週刊》最新一期封面人物，並稱以專題報導方式揭發台灣「民選獨裁」的真相。對此，民進黨發言人顏若芳25日表示，亞洲週刊長期支持一國兩制、打壓香港民主自由的媒體，顯然與其他國際主流媒體的報導完全背道而馳。對此，藥師林士峰坦言，「大陸確實是個威脅，但不應該是個禁忌」。

藥師林士峰。(圖/翻攝自臉書)

對於顏若芳反駁《亞洲週刊》說法，畢業自台灣師大歷史系碩士的李易修，26日透過臉書粉專「歷史哥澄清唬」回應，「民進黨一被批評，馬上坐實應證週刊的評論：新威權民選獨裁」。他指出，如果是一般民主國家的政府，看到自己被批評、揶揄，大可以提出說明，甚至莞爾一笑不置一詞，因為這是民主包容的氣度。

歷史哥更批評，民進黨的反應除讓民主國家包容的氣度蕩然無存，且早在2007年底，《自由亞洲電台》就報導指稱該周刊已被大陸北京政府禁止訂閱，台灣有這種政府誰還需要敵人？

藥師林士峰也在臉書直言，民進黨將該周刊貼上「中共同路人」標籤，卻不對其評論內容回應，並不是個好習慣，執政黨好像只要是「中國」的任何事情，都ㄧ無是處。他認為，中國大陸確實在軍事上對台灣是個威脅，但不應該是禁忌。

亞洲週刊最新封面專題—— 【台灣民選獨裁幕後... 由亞洲週刊發佈於 2020年12月24日 星期四

我對於民進黨發言人對亞洲週刊的回應，不太認同。 也許如同他所說的，亞洲週刊或許在過去有些爭議評論 「註：我之前沒看過這個週刊，並不知情他是否如民進黨發言人所言，親共，為北京政府喉舌」 但是貼上中共同路人，卻不對其評論內容回應，真的不是... 由藥師林士峰發佈於 2020年12月25日 星期五

(中時新聞網)