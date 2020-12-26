季節／台北報導

民進黨政府強行通過萊豬開放，過程中農委會主委陳吉仲強力護航的態度與他過往反對的態度大相逕庭。今天他出席座談會時先大談防治口蹄疫等經驗，強調農業政策涉及政治時，要依專業決策，之後話鋒一轉表示「美豬就是」，但並未交代政府如何依據專業決定開放美國萊豬進口。

財團法人台灣智庫今天舉辦李登輝學系列座談會第四場：「農業政策：李登輝農本主義與台灣的未來」，緬懷學農經出身的前總統李登輝生前提出的種種農業主張，邀請到農委會主委陳吉仲等人演講。

陳吉仲積極宣傳近年政府提出的諸多政策，包括明年將執行豬隻死亡強制保險，表示政府推出的許多政策也讓更多年輕人願意返鄉務農。他還說，要解決農業問題，除了福利也要改善大環境，如今最難解決的是土地，現在實際務農者未能自己擁有農地的比率越來越高，因為農地價錢越來越貴，擁有農地者往往不會自行務農。

之後陳吉仲談到政府因應口蹄疫的措施，包括在2018年中旬決定口蹄疫拔針(不施打疫苗)，如果從政治的角度，當年底就要縣市長選舉，萬一出現疫情將影響選情，但農業政策涉及政治時，要依專業決策，當時不堅持拔針，台灣豬不可能在如今已可以出口外國。

然而陳吉仲不僅在演講時未解釋為何政府開放萊豬進口是依專業決策，提問時間，主持人一口氣念了七個問題，包括台灣畜產業發展尚有不足之際，為何政府有信心此時開放萊豬進口？陳吉仲也沒有回答此一質疑，而挑了其他問題回應。

對於聽眾質疑為何開放萊豬，同場出席演講的全國農業金庫董事長吳明敏則表示，2012年7月國際法典食品委員(Codex)通過萊劑殘留標準，民進黨政府如今是依據國際規範開放，但他也坦言，儘管Codex決定萊劑合法化，但這不等於合理，因為歐盟與美國對此意見仍不同。

(中時 )