花蟹肉質細膩與海鮮等豐富配料佐以日式柴魚湯頭的「花蟹海味鍋」。(台中兆品酒店提供)

受疫情影響，北部陸續傳出大企業停辦尾牙，歲末年終搶攻微型尾牙市場，台中兆品酒店推出每桌6800元「微型尾牙春酒」，還保證三桌即可使用包廂，低消八萬升等使用專屬宴會廳；另，品東西自助百匯同步推出平假日五人同行一人免費，以及「平日午晚餐券」10張套組優惠，多重選擇滿足小桌數用餐以及尾牙贈禮需求。

台中兆品酒店行政主廚張俊隆推薦菜單以薑蔥水晶油雞、沙律貴妃鮑等5樣典藏開胃菜揭開序曲；懷舊台菜搭配台中特色「五香醋」憶起兒時台中味的「錦繡扣海皇」，以新鮮火龍果結合優格醬汁淋上飽滿Q彈蝦球，口感酸甜視覺繽紛的「火龍果蝦球」；主廚秘製干貝XO醬爆炒脆口彈牙的「XO醬舞雙脆」、以梅干菜的鹹香搭配肉質鮮美的金目鱸的「梅香海上鮮」、花蟹肉質細膩與海鮮等豐富配料佐以日式柴魚湯頭的「花蟹海味鍋」；義式香料與蔬果結合醃製並料裡成吮指美味的「義式豬腱骨」；港式臘腸搭配口感軟綿溫潤的「臘味芋香米糕」，最後再獻上餐後點心，蜜汁叉燒酥、歐風蛋糕以及鮮美的四季水果盤。

而為提供多種宴會方案選擇，中式十人桌菜每桌6800元＋10％起，最低保證桌數三桌起提供獨立包廂或低消滿八萬升等專屬宴會廳。宴會廳場地寬敞具設計感可提供舞台以及呈現特效燈光並有螢幕單槍投影機、電子迎賓看板、摸彩箱等，另提供「早鳥加碼優惠」。

(中時 )