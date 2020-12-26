高雄新正薪醫院和合作的台灣生醫醫事檢驗所疑似運送檢體疏失，導致一名孕婦誤信自己產檢沒問題，生下重度「脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）」女嬰。高雄地院民事庭認定醫院和檢驗所檢體處置不當且運送過程有瑕疵，判賠精神撫慰金及醫療費用共361萬元，可上訴。

SMA為染色體隱性遺傳疾病，患者會因脊髓運動神經元退化而導致肌肉萎縮，進而影響進食和呼吸。台灣每40至50人中就有一人為SMA帶因者，本身不會發病或有任何症狀。若夫妻同時帶因，每胎就有25％的機率產下SMA寶寶，發病越早、存活率越低，可透過產檢預防。

Eric和妻子2016年10月接受新正薪醫院產檢，當時醫師建議夫妻倆自費進行SMA篩檢，檢驗結果為正常。2017年孩子誕生，3個月大時竟發病，出現遲緩症狀，5個月時還因肺積水住院還做胃造口，從此只能注射食物泥。

Eric和妻子去台大醫院複驗後才驚覺產檢根本驗錯，女兒發病迄今已3歲半，連爬都不會，平時只能在地上翻滾移動，出門還必須攜帶呼吸器和抽痰機，女兒每每抽痰流淚的模樣都讓夫妻倆心碎。

新正薪醫院和台灣生醫醫事檢驗所事後雙雙否認過失，強調一切符合流程。但法院發現同時段另有一名產婦，初檢異常但複檢又正常，不排除2人檢體被錯標，判醫院和檢驗所都有責任，侵害Eric妻子的「墮胎權」，判賠361萬餘元，可上訴。

(中時 )