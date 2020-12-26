曾薏蘋／台北報導

國民黨今批評最高行政法院人事，民進黨發言人顏若芳表示，司法院的相關人事任用，由司法院決定後循程序呈報，民進黨尊重司法院的決定。國民黨不要含血噴人造謠抹黑，這種秀下限的作秀問政，難怪國民黨自己公布的民調，不到兩成人民支持。

顏若芳強調，立法院院長為立委互選、監察院、司法院的人事經過立法院同意、行政法院是司法院獨立人事，國民黨身為曾經的執政黨、現在第一大在野黨，不可能不知道。

顏若芳指出，國民黨不要忘記，過去中華民國打從民選總統以來，唯一一件、也是最嚴重的總統介入司法案件，就是前總統馬英九當年把檢察總長黃世銘叫到總統官邸報告司法個案，並藉此發動黨內政爭，打擊政敵。顏若芳反批，可以找檢察總長監聽國會議長的政黨，才可能不知道什麼叫憲政分際。

熟悉司法界的人士表示，吳明鴻101年4月經人審會通過擔任台中高等法院院長，該年7月上任。當時總統馬英九、司法院長賴浩敏；且吳明鴻105年520前經人審會通過擔任台北高等行政法院院長，當時總統馬英九、司法院長賴浩敏；但實際就任為該年6月，當時蔡英文剛就任，司法院長仍為賴浩敏。

他說，107年7月因為院長任期已滿，回到最高行政法院擔任庭長。吳明鴻是目前最高行政法院法官中，期別最高、最資深也最年長者。

他強調，4年前最高行政法院院長出缺，在司法界中，吳明鴻的呼聲也很高，但最後由當時最資深的藍獻林出任。也足以證明蔡英文向來尊重司法院的決定。

(中時 )