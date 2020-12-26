台中市推行綠色交通，減少廢氣排放，自102年推行電動公車政策至今，電動公車數量成長至197輛，連續4年蟬連全國第一。台中市交通局長葉昭甫26日表示，台中市電動公車廣及8家客運業者所經營的29條公車路線，並朝向2022年總數290輛為目標，逐步建構台中低碳大眾運輸環境。

台中市府為鼓勵業者採用電動公車，除交通部相關補助外，自102年起陸續祭出獎勵補助方案，電動車數量自2017年起連續4年拿下全國第一，目前中市17家公車業者總共1600輛公車，其中有197輛是電動公車，分屬於8家業者的29條公車路線。

葉昭甫表示，中市訂定2022年電動公車總數達290輛為目標，積極配合中央「2030市區公車電動化執行計畫」，協調客運業者參與交通部的電動大客車補助計畫，加速汰換老舊柴油公車；透過幹線公車電動化、優先核予經營業者路權等政策，鼓勵客運業者採用電動公車。

葉昭甫以行駛到梧棲區的617路公車為例說明指出，617路行經童綜合醫院梧棲院區、台中高鐵站、彩虹眷村和嶺東科技大學等重要地點，在今年10月下旬將行駛的4輛公車全面更換為電動公車，首次開進到梧棲區，逐步建構台中低碳大眾運輸環境。

交通局公共運輸及捷運工程處副處長陳文政表示，交通部近年補助電動公車方案，每部電動的車體補助為新台幣333.8萬元；營運補助金額按照里程每公里補助5元計算，每年以25萬元為上限、12年內最高補助為300萬元。

陳文政指出，台中市府推動電動公車並搭配10公里免費政策給予補助，按里程數每公里補助30元。此外，為激勵載客，搭載全票乘客每人再補助10人、半票補助5元，都較一般柴油公車僅按乘客人數補助，更為優厚。

(中時 )