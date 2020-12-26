富邦悍將投手江國豪是彰化員林人，今年首度參加王建民領軍的「Be Heroes棒球訓練營」成為教練團一員，返鄉指導小球員也讓他回憶起少棒故事，他透露以前學校都在操場練球，所以去外縣市比賽都輸人一截，同時也感嘆現在小球員比較幸福，有好的場地可以練球。

江國豪少棒、青少棒分別就讀彰化的東山國小、彰化藝中，回想起小時打球的歷程，其實是因為不喜歡讀書，「東山少棒是彰化最強，但出去跟別人比卻是最爛的，我們都在操場練球，實力有差距。」國中後江國豪漸漸發現與其他球隊的差距，透露當時失落感很重。

江國豪回憶小時學校資源不好，以前都在PU跑道上練球，「我們還穿學校運動褲在PU跑道上滑壘，那時候一壘是籃球場水泥地、二壘是PU跑道，看現在小朋友資源不錯替他們感到開心，有好球具、好球場能用。」

彰化出生的棒球員很少，江國豪到高中後也到雲林麥寮打球，「可能和人才流失有關，我們人口少，國中只有2所（永靖、彰藝）高中只有1所（彰藝），好球員一定會往外流動，留在彰化很難，畢竟成績沒有打出來。」

江國豪到家鄉回饋基層也希望能讓棒球在彰化紮根，他表示在訓練營主要是教導觀念和想法，「小朋友現在也還懵懵懂懂，讓他們有正確觀念比較重要。」

(中時 )