「一中全糖主義黨」創黨宗旨。(摘自一中全糖主義黨臉書)

台南一中第一個學生政黨「一中全糖主義黨」將於12月30日舉行創黨大會，創黨宗旨之一就大剌剌揭示「預防中一中與大雄中帝國之併吞」，再度上演一中各表；尤其，台南一中與台中一中都簡稱「一中」，台中一中去年率全國之先成立學生政黨，南一中也宣告成立「一中全糖主義黨」，「爭一中」論戰再起。

「一中全糖主義黨」草創黨員多為高一生，近日常被問到為何創黨？他們也發揮創意，於臉書粉絲專頁寫下QA，劈頭就KUSO說「這是一個光看名字就知道不是什麼正經八百的政黨」，但也不忘闡述仍有偉大志向，洋洋灑灑羅列7項黨章宗旨。

黨章宗旨包括「增進全體同學之福祉」、「共創全校平等之理念」、 「增進學生之公民素養」、「以迷因宣傳學生自治」、「宣揚全糖主義」、「預防中一中與大雄中帝國之併吞」、「推動建構一中南女地下道 」，

另外，也已擬定多項議題目標，包括關注冬季運動服改款進度，推動學生公投法表達意見送進學生議會，以及成立選舉及議案民調機構等，成為「全一中最公權力的民調機構」；此外，推動議事公開化，固定發布會議內容，未來也將透過平面媒體或影片形式發布該政黨提案及重大精華。

事實上，台中一中學生議會早在去年創全國之先，公告學生政黨法，校內陸續有3個政黨成立，也有政黨推派候選人參選學生會長，卻也有政黨因未提名候選人，而面臨解散。

由於台中一中、台南一中之間因此存在「爭一中」論戰的聲浪，繼台中一中去年率全國之先成立學生政黨，南一中這回成立「一中全糖主義黨」，是否為雙方戰火延燒，引發關注。

(中時 )