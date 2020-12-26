一名女大生日前在爸爸陪同下參加大學新生報到，發現爸爸與系主任聊得很開心，她之後上課時發現系主任穿著一件綠色毛衣，某日到爸爸房間也看見相似的毛衣，心生懷疑下開始翻找房間，竟然在衣櫃裡發現只穿著內衣的系主任，系主任之後對她說「總成績加10分」，讓網友笑說真是奇葩的神展開劇情。

該女網友在Dcard上發文表示，她是單親家庭，爸爸一直跟她說不會再娶，爸爸之前陪她到大學新生報到，她發現爸爸竟與系主任聊得很開心，但當時沒有多想，「他們年紀是差不多啦，系主任好像大我爸3、4歲吧」；之後某次上課時，她看見系主任穿件綠色毛衣，某日她到爸爸房間拿零用錢時，竟然在房間內看見那件綠色毛衣。

女子發現大學系主任穿內衣躲在爸爸房間的衣櫃內，系主任還對她說「總成績加10分」。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友看到似曾相識的綠色毛衣時很驚訝，於是開始在爸爸的房間內大翻特翻，「整個房間都要翻過來了」，結果竟在衣櫃看到只穿著內衣的系主任，沒想到系主任還對她說「總成績加10分」。有網友留言笑說，「爸爸捨身取義，為著女兒犧牲色相，讓女兒能如期畢業，父愛如山啊！」

不過不少網友人為這發展太過離奇，紛紛留言質疑真實性「什麼奇葩劇情」、「創作文先噓」、「下一集，敲碗」。

(中時新聞網)