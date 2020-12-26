結束上午的訓練營課程後，陳偉殷率領教練團至「國泰夯棒球2020棒球嘉年華」，與取得U18五人制棒球代表權的高苑工商球員進行比賽，教練團最終以1比5吞敗，比賽過程中更是笑料百出，陳偉殷兩度跑丟鞋子，王溢正還出現誇張暴傳，將球丟進高雄港裡。

賽後王溢正表示，當時是因為太緊張，怕壘上的人跑太快會一直過去，接到球時聽到有人喊三壘，「我真的太緊張了，這球又是軟的，太用力一壓就變形，我的手感就沒有了。」

首度接觸五人制棒球的兩人賽後也都直呼好玩，「但就是有點累，因為它節奏太快，也很怕碰撞。」王溢正笑著說；宋文華則認為五人制棒球十分刺激，性質跟棒球一樣，只是進行的方式不太一樣，「很像是第一次打棒球的感覺，還滿好玩的。」

世界棒壘球總會（WBSC）為了增加棒球人口，從2018年開始推廣五人制棒球（Baseball 5），同時它也是塞內加爾達卡青年奧運正式項目。

宋文華說：「這只需要一個場地跟一顆球，大家就可以一起玩的運動，應是更可推廣的運動，大家認為棒球可能進行時間長，這個比較快，一般人可以先從這入手，了解後再慢慢進行到職棒，台灣棒球會越來越好。」

王溢正則認為，一般棒球主要都以男生為主，但五人制棒球女生也可以玩，可以互相切磋很不錯，加上室內室外都可以進行。

王溢正（左）與宋文華都是首度打五人制棒球。（毛琬婷攝）

陳偉殷率領的教練團以1比5不敵高苑工商。（毛琬婷攝）

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