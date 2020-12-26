雞排妹鄭家純擁有E奶姣好身材，加上直率犀利的發言累積不少粉絲，還發展副業自創品牌「純色」，日前更傳出她不滿醫美診所拿自己的舊照宣傳，委任律師提告解約，雞排妹也笑說雖然自己不會受影響，但最近因為真的太忙碌，連性生活都沒有，「真ㄉ（的）很慘」。

由於雞排妹最近捲入醫美診所的風波中，今(26)日發限時動態表示，前幾天朋友夢夢傳訊息來為她打氣，希望她不要在乎外界「妖魔鬼怪」所說的話，「我回她，那種等級還入不了眼，怎麼可能有感覺」，也透露其實是因為最近太忙，真的沒心思在乎這種事情。

雞排妹最近除了要忙演藝事業，還有副業要顧，「忙抓住機遇，開創新領域」，讓她忙到連性生活都沒有，「股票App還好幾天沒開。」過去她也曾坦承，自己已經半年沒有性生活，笑說如果未來有被抱怨陰道不夠緊，會去找醫生解決，「跟醫生聊完後，現在可以超前部署，讓自己的陰道成為『黃金隧道』。」

雞排妹發限時動態嘆已經很久沒性生活。(圖/翻攝自雞排妹IG)

事實上，她曾分享過床戰過的男主角最低標是50人，更強調2人床事不合不會是尺寸問題，而是缺乏溝通，也因為主持網路節目《深夜保健室》，常在節目中聊到私密話題，儼然成為為女性床事發聲的代言人。

(中時新聞網)