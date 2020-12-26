民進黨政府將在明年1月開放萊豬進口，立法院會表決通過，但綠委林淑芬、劉建國、江永昌等3人棄權未投票，資深媒體人周玉蔻稱，如果民進黨不開除3綠委，誰還瞧得起民進黨？前綠委沈富雄則反批她根本不懂。對此，前立委林濁水表示，沈說的沒錯，並感嘆美豬事件再次暴露台灣憲政體制的問題。

沈富雄25日在政論節目《平論無雙》中表示，台灣是一個總統制的總統，權力很大，但是總統之下的國會，你要怎麼投票，通常黨團不約束，所以總統才可以跑到對面的反對黨拉票。

對於周玉蔻24日在臉書上指出，如果民進黨不開除林淑芬、劉建國、江永昌，誰還瞧得起民進黨？沈富雄則反駁，周玉蔻根本完全不懂，如果真的開除了，民進黨就糟糕了。你可以重重舉起，輕輕打一下就好，從輕發落；看哪一條條文適合，選最輕的處罰。

林濁水今(26)日在臉書上表示，沈富雄說的沒錯。除非我們承認自己是內閣制不是總統制，否則不能黨紀處分「跑票委員」，基本上總統制，權力分立沒有什麼跑票這一回事。

不過，林濁水也指出，只是周沒講，沈怎知道她認定我國是總統制，不是內閣制？所以美豬事件再一次曝露了我國憲政體制的荒謬性。

網友們也留言回應，「兩黨沒是非的一言堂黨，不值得支持。中間選民最大將再度出現」、「這評的在理、中肯」、「黨紀處分是一個黨的家務事。與國家的政治體制何干？不懂裝懂，還敢公開表態，了然！」

沈富雄說的沒錯。除非我們承認自己是內閣制不是總統制，否則不能黨紀處分「跑票委員」。 基本上總統制，權力分立沒有什麼跑票這一回事。 只是周沒講，沈怎知道她認定我國是總統制，不是內閣制？ 所以美豬事件再一次曝露了我國憲政體制的荒謬性。 由林濁水發佈於 2020年12月25日 星期五

(中時新聞網)