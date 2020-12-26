日本25日傳出有5名自英返國的旅客確診感染變種新冠病毒，是日本國內首次出現變種新冠病毒確診病例。但據日媒26日報導，另有1名30餘歲男性及其1名家人自英返日後，並未在機場被篩檢出，而是到了醫院治療時才檢出感染變種病毒，被列入在東京感染的病例。這也使得日本確診感染英變種新冠病毒人數增至7人。

據共同社26日報導，日本厚生勞動省25日發布消息稱，日本國內首次確診多人感染了在英國蔓延的新冠變種病毒。感染者是從英國抵達日本的5名男女，年齡為未滿10歲到60多歲，其中4人沒有症狀。他們在機場檢疫中被確認感染後，目前住在飯店。據稱已充分採取防疫措施，因而不會在設施內外傳播。

據厚勞省透露，感染的5人為4名男性和1名女性，2人從東京羽田機場、3人從關西機場入境。沒有密切接觸者。現已入住檢疫所準備的住宿設施，分別在單間內隔離。

日本厚生勞動大臣田村憲久25日曾在記者會上表示：「他們在機場入境防疫檢測中被確診感染，因此，不太可能發生他們在抵達日本之後透過接觸將病毒傳播給他人的情況。」但言猶在耳，日媒26日就披露有1家2人在東京醫院被檢出感染變種病毒。

(中時 )