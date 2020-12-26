黃立在《戒指流浪記》飾演高富帥的副機師，是宥勝與林予晞情感間的頭號情敵，劇中林予晞喝醉到前男友黃立家過夜，還爬上黃立的床，當著他的面瘋狂嘔吐，黃立驚呼：「我以為導演喊卡，就用手撥開嘔吐物，結果他們繼續往我臉上倒，我鼻子、嘴巴都是，甚至吞了一點進肚子，雖然不是真的嘔吐物，但也實在太噁心了！」劇中宥勝憂林予晞疑似出軌，戒酒澆愁崩潰大哭，不計形象眼淚鼻涕齊飛，林予晞笑虧：「好像跟一隻猴子對話，全場的戲都被宥勝搶走了！」

北村豐晴透露，拍攝該場戲時，劇組還準備大量床單、枕頭套準備更換，更在床單底下撲了塑膠套以免滲透床墊，共拍3次才完成。該場戲拍完後，黃立馬上洗澡洗頭，並且穿了飯店的浴袍到螢幕前看自己拍攝的回放，笑說：「今晚來點林予晞嘔吐物。」，還打開手機APP，邀請工作人員一起點。「嘔吐物」由麥片、牛奶、八寶粥調製而成，拍攝林予晞特寫時，她必須先含著，再吐一口在鏡頭上，面對特製嘔吐物，林予晞笑說：「其實滿好吃的耶！」讓工作人員哄堂大笑。

宥勝《戒指流浪記》劇中聽聞女友赴前男友家過夜，酒醉崩潰。（HBO Asia提供）

宥勝《戒指流浪記》酒醉崩潰，林予晞笑虧「好像跟一隻猴子對話」。（HBO Asia提供）

黃立《戒指流浪記》劇中被嘔吐戲碼，讓他大為震驚。（HBO Asia提供）

(中時 )