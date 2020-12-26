國立台北科技大學兼任教師陳愷，去年底遭學生爆料要求支持蔡英文的學生交出手寫報告1000字，支持韓國瑜的則只需交10字，被校方送教評會處置。現在又爆打人爭議，去年9月陳愷在鋼琴酒吧打傷女公關，法院安排調解時，陳竟稱「和解條件是她嫁給我，但她做不到！」法官認為其毫無悔意、不尊重司法程序，依傷害罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，陳愷去年9月13日晚間與好友前往北市東區酒吧消費，但卻與郭姓女公關發生口角，郭女控訴，陳愷緊抓其左手腕不放，她試圖掙脫，但卻反遭陳愷抓扯頭髮、並徒手朝其臉部揮打，巨大爭吵聲立刻引來同事關注，急忙勸阻2人分開。事後郭女前往長庚醫院急診就醫診斷，有「頭皮挫傷、右側眼瞼及周圍區域鈍傷、右側角膜損傷、左腕部挫傷」等傷勢，隨後至松山分局報案，並提告陳愷傷害。

判決指出，陳愷到案後多次聲稱「這是很小的事情，這是家務事」等，法院安排調解時，甚至在法院準備程序中開玩笑稱「和解條件就是她（郭姓女公關）嫁給我，但她做不到」。台北地院因此認為陳愷不僅未有絲毫悔過之意，更不尊重司法程序。依傷害罪處其有期徒刑3月，可易科罰金。

(中時新聞網)