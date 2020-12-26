民進黨強勢通過萊豬案後，引發民眾不滿，其中綠委吳思瑤與蔡適應成為頭號罷免對象，如今吳思瑤再惹風波，遭台大婦產名醫施景中爆料幫醫材業者施壓院方，引發軒然大波。對此吳思瑤則表示僅是助理轉達民眾陳情，向施景中道歉，澄清是誤會一場。

施景中在臉書貼文指出，自己是某件醫材試用者，但覺得不合用，加上價格比國外貴了數十倍，實在太離譜，討論過後院方決定否決引進，未料廠商隨即就找立委來施壓，還是在自己請假守孝前夕發公文，限定2天內回覆。

台大婦產名醫施景中不久後刪除原文，稱吳思瑤已親自上門溝通，但一句「得饒人處且饒人。我也不知哪天會不小心踩雷」引人遐想。(圖／施景中臉書)

施景中痛批，如果找立委施壓就有效，那醫院就不用成立專家委員會，乾脆只要立委發函的一律通過就好，何必要醫師試用審查，文末更表示「這種公文我還是第一次看到；立委還是專心問政，不要干擾醫療專業比較好」。

不過施景中不久後刪除原文，再度發文表示，吳思瑤親自致電說明，稱只是助理轉達民眾陳情信，造成台大醫院與醫師本人困擾感到抱歉，但施景中一句「得饒人處且饒人。我也不知哪天會不小心踩雷」引人遐想。

不少網友看到後也大酸：「都助理啦，哪次不是助理的錯」、「什麼都推給助理，真是優質的立委」、「什麼轉達陳情。直接回覆陳情人依法依程序申訴啊！想做選民服務就直說，硬凹不會比較漂亮」、「這不是關說，什麼才叫關說，還陳情咧」、「扯，居然被施壓到刪文了」、「哪個助理這麼厲害，作事前都不用先知會立委」、「最近的老闆權力都沒有助理和小編大，真的是太神奇了」、「可憐的助理幫QQ」、「DPP不意外，選前挺醫護，選後捅醫護，但也有人認為：「還好啦，發公文只是做樣子，要讓人看見自己有在做選民服務」、「要關說就不會發公文了，沒發公文的才可怕」。

(中時新聞網)