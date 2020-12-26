味全龍明年將要升上一軍，砸大錢網羅洋將確定在今日完成簽約，共有4投1野，且來頭都不小，其中包含日籍投手田澤純一及前富邦悍將投手伍鐸，以及新面孔投手布里漢(Jake Brigham)、加尼歐(Drew Gagnon)及野手賀雷拉(Rosell Herrera)。

味全龍表示目前球隊規劃洋將陸續來台隔離，待春訓後投入球隊訓練，相關規劃會在春訓後依球員狀況確定。

加尼歐目前30歲，2018、2019都有在大聯盟出賽的紀錄，2020在韓職起亞虎先發出賽28場，11勝8敗，防禦率4.34。

布里漢也僅32歲，2016年起在日本都有出賽紀錄，2017-2020在韓職英雄隊擔任先發，2020年先發出賽21場，9勝5敗，防禦率3.62。今年初培證英雄到高雄春訓，布里漢也隨隊來台。

田澤純一2013年紅襪隊奪冠的牛棚要角，2018年轉隊，生涯在大聯盟總共出賽388場，繳出21勝26敗防禦率4.12的成績。他原本在日本獨立聯盟打拚，在今年選秀會落選後接受味全龍的邀請，來到台灣延續棒球生涯。

伍鐸則是2015年來到中職，先後效力中信兄弟及富邦悍將，並曾於2018年拿下中職勝投王，總計在中職六個球季，於一軍出賽116場，42勝42敗防禦率4.19的成績，今年被富邦悍將提前解約後，今年穿上味全龍球衣再度來台。

而28歲的賀雷拉2018、2019都有在大聯盟出賽，2019在大聯盟馬林魚隊出賽63場，他是超級工具人，不僅能守外野，還能守二壘、三壘、游擊，也是明年各隊唯一洋砲。

(中時 )