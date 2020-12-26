溫馨耶誕節才過一天，不過卻有網友將北投磺港公園裡的節慶地標照片po上網，立刻引起熱議討論。當地里長回應了。
日前有網友投書《我是北投人》粉絲團表示，以為來到什麼宮廟，「公園」應改為「千秋」才對，文末更特別#有種質感叫做長輩質感，並附上一張照片。網友紛紛表示「清江是哪尊神明」、「恭賀西方神明聖誕老公公千秋」、「我要特地去朝聖一下」、「真的很像廟會」、「臺式美學 出國後會懷念 」，另有網友表示「讓長輩開心」、「清江的里長最用心」。
《中時》記者實際來到現場，為了應景公園入口處，可見鐵管搭起的臨時節慶地標，上頭可見黃底、紅字配白邊「清江聖誕公園」6個大字，左右則有2盞夜間打光的燈。
清江里里長李炳廉接受《中時新聞網》記者電訪，表示前幾天才跟里民在這辦聖誕晚會，沒那麼嚴重，網友講得太誇張參考就好。一個臨時節慶地標引起當地民眾不少話題，究竟視覺感到底像什麼?留給大家各自去想像吧！
(中時新聞網)
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