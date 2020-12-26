溫暖的大太陽下，小朋友玩得好開心!（烈嶼鄉公所提供）

走向戶外，迎接健康，大家一起來!（烈嶼鄉公所提供）

烈嶼鄉長洪若珊（中）與越野賽優勝選手開心合影。（烈嶼鄉公所提供）

冬日迎來難得陽光普照的好天氣，金門烈嶼鄉公所26日在后麟營區連辦「銀髮樂遊健走」和第1屆「烈嶼定向越野錦標賽」2場活動，紅男綠女、大人小孩歡聚一起，用奔放熱情和開心笑聲讓海島洋溢滿滿的溫馨氣氛。

鄉長洪若珊也向鄉親報告今年團隊努力的成果，包括爭取中央補助5175萬元興建殯葬設施，新建工程明年可以發包，完工後將可減輕鄉親經濟和精神負擔。另縣府支持明年補助3000萬元興建多功能社福大樓，將來可提供鄉親更多元完善的照顧服務。同時，內政部營建署補助9100萬進行烈嶼鄉海岸線環島道路拓寬工程，包括受矚目的車轍道路段改善，可滿足大橋通車後交通需求及用路人安全。

在觀光遊憩方面，鄉公所團隊也爭取中央補助3900萬元，用於軍事體驗遊程（后麟營區）及習山湖濱海遊憩區充實計畫工程、海岸景點改善工程。另垃圾不落地獲得鄉親支持，垃圾回收率達53.59％，每人每日垃圾量減少0.06公斤，獲得108年度地方政府環境清潔維護考核，鄉鎮市區組「特優獎」。

洪若珊強調，烈嶼鄉今年還獲得第3屆台灣城鎮品牌獎-「綠色環境永續獎」，得來不易的榮耀屬於鄉親大家，也期盼透過活動的舉辦，吸引更多遊客來到烈嶼鄉，帶動地方的經濟發展。

(中時 )