醒吾科技大學創校55年，今(26)日舉辦校友回娘家聯誼餐會，近300位校友共同回味昔日青澀求學歲月，有瘋狂蜂炮畢業洗禮，也有呆頭鵝軍歌比賽及嚴格髮禁聊不完禁忌話題，服務同學恍然大悟，原來醒吾學生陳昊森主演的電影《刻在你心底的名字》，那一幕滑稽的軍歌比賽是真的！

台北市立雙園國中校長、醒吾校友白玉鈴(左)及同學傅燕明(右)，與昔日「李教官」、副學務長李日廷，在優美林蔭大道間看著老照片，回憶當年求學時熱血閃亮歲月。 (醒吾科大提供)

：醒吾校友、中航集團航偉旅遊經理鄭金城（右）對餐旅大四同學李恩誠精心為校友準備伙食表示讚賞。(醒吾科大提供)

醒吾於1965年由教育家顧懷祖創立，創校之初是醒吾商業專科學校。轉眼間歷經55年蛻變，現已是擁有商管、觀光餐旅、流行藝術及設計四大學院的科技大學。數十年前畢業以五專校友居多，回校目睹巍峨校舍、全新教學設備，無不讚嘆醒吾的大改變。

醒吾校友聯誼餐會在寬敞舒適體育館舉行，現場準備色香味俱全buffet，服務同學細心周到，場面壯觀有如國宴。(吾限熊報社吳齊攝)

流行音樂師生高唱醒吾校歌，瞬間勾起校友們深邃回味。(醒吾科大提供)

醒吾科大為歡迎校友回娘家，餐旅系老師率30多位學生烹調最美味buffet，校友們大飽口福同時，天南地北話家常，既回味昔日求學點點滴滴、也互相關懷現況。民國67年企管系畢業校友李中興，長期居住美國在郵局工作，畢業40年第一次回母校，感受醒吾唯一沒變的就是濃濃人情味！

流行藝術學院師生阿卡貝拉表演，嘹亮歌聲縈繞場館，獲校友滿堂彩。(醒吾科大提供)

醒吾專科時代是想學商業的五專生首選，81學年度入學的醒吾商務系(原國貿系)校友白玉鈴，現任台北市立雙園國中校長，偕另一半陳泓嘉、女兒陳昕榆及當年同班同學、現任環宇創新經理傅燕明，一起重溫昔日醒吾歲月。最令她津津樂道的是當年畢業前，就在兩棟校舍間來一場蜂炮洗禮，場面之壯觀不輸鹽水蜂炮。

白玉鈴及傅燕明一踏進母校，首要任務就是「通緝」當年要求超嚴格的「李教官」、現任副學務長李日廷。傅燕明回憶當時的李教官可是位俊俏年輕老師，第一年當教官；白玉玲則說，李教官當年嚴格出了名，她花很多錢燙了一頭亮麗捲髮，竟被叫去辦公室要求要燙直。已半頭白髮的李日廷一旁苦笑：「我有那麼嚴厲嗎？」

白玉鈴加碼爆料，李教官不僅管頭髮，裙子也不能高於膝蓋，上學只能穿制服，她年輕喜歡穿牛仔褲，排隊時就經常躲在最後面避免被揪出。她說，昔日醒吾求學生活要求雖嚴厲，如今卻是滿滿回憶，包括永遠忘不了的一板一眼、呆頭鵝般的軍歌比賽。

學弟妹聆聽學姊回憶軍歌比賽，仿若《刻在你心底的名字》那一幕教條軍歌賽，大感不可思議。白玉鈴於是在優美的林蔭大道間，當場秀了一段軍歌比賽歌曲，嘹亮歌聲把大家帶回昔日求學時光隧道。理財系85年入學、現任中國航天--海南海神新能源有限公司董事長特助何佩珊，回想昔日求學時，班導師就是現在的校長陳義文，她很感謝陳校長當年幫她寫推薦信，才能如願海外留學。

醒吾科技大學校長陳義文表示，今天是醒吾這些年來第一次舉辦如此大規模的校友聯誼活動，最大用意是為了讓校友們看看校園的改變，所有教學設施都已更新，體育館內也改建成高規格的NBA等級，並新增流行藝術學院等表演相關科系，讓校友們感受已從早期的醒吾商專，大躍進為卓越科技大學。

102學年度觀光休閒系碩士班校友、中航集團航偉旅遊經理鄭金城，感受更是深刻。鄭金城是旅運業界一哥，女兒鄭明環是85年財會系傑出校友、現任上海銀行新店分行主任，他表示會選擇就讀醒吾碩士班，就是看到讀醒吾財會的女兒十分優秀，也跟著選擇醒吾碩士班，把實務與理論緊密結合。

鄭金城回憶，醒吾的教授老師們上課都很親切，他印象最深刻老師是樓邦儒，讓他獲益良多；同樣碩士班畢業、事業有成的葉璟淳大表認同，她除了負責稼佃不動產公司，也兼任中華易經哲學學會副理事長，幾年前考慮讀碩士班時，幾經比較就決定來醒吾，才能學有所用。

近300位校友點點滴滴回憶，堆砌出醒吾老師們對學生的愛心與照顧。醒吾科大副校長鍾志明呼籲校友們一起來關懷醒吾的成長與茁壯，他強調學校為了避免學生為了打工荒廢學業，大力推動安心就學方案，透過「以學習取代工讀」的輔導機制，使經濟弱勢學生得以同時兼顧課業與生活所需。

醒吾科大對學生的關照，校友們以行動表示認同，包括全力勸募協助經濟弱勢學生的校友新北市議員蔡淑君，另一位校友新北市議員陳明義也對校友聯誼活動表示讚許，很樂意協助學校推動公益活動。

聯誼餐會不只美食當前，一開場由流行音樂系師生高唱醒吾校歌，「仁水起射陽，醒吾立雲崗......，我們在這兒成長，我們在這兒健壯。」瞬間勾起校友們深邃記憶，流行藝術學院師生規劃一系列精彩勁歌熱舞，由表演藝術系「巨砲」老師黃智涵串場主持，現場歡笑聲不斷，聯餐會在繞梁歌聲中歡樂結束。

(中時新聞網)