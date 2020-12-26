警方查扣54餘萬贓款及手機、提款卡等證物。（警方提供，文：陳鴻偉）

集體成員年紀都在20歲上下。（警方提供，文：陳鴻偉）

北市警方破獲1個以8年級為首的詐騙集團，逮捕15名犯嫌，成員間互用名牌、名車當代號，越貴的職務越高，像27歲簡姓主嫌就叫「藍寶堅尼」，楊姓水房長就叫「法拉利」，最菜的車手有人叫「CK」、有人叫「LV」，以網購出錯手法，半年多來至少詐騙上百人，得手250餘萬元。

眾嫌被依詐欺罪送辦後，「藍寶堅尼」跟「法拉利」因為是集團首腦，有逃亡串供之虞，分別遭到法院聲押。

大同警方10月底在太原路巡邏時，發現19歲陳姓男子行跡鬼崇，盤查後在他身上發現多張提款卡，陳無法抵賴，只能坦承自己是提款車手，剛領完35萬元準備上繳。

警方隨後在市內某飯店內，一舉逮獲另4名集合要繳錢的車手，發現成員間都各有代號，多半都是名牌及名車，像陳就叫「CK」，其他車手有人叫「LV」，有人叫「GUCCI」，更上游的外號升級成名車，包括麥拉倫、法拉利，最高等級的主嫌叫藍寶堅尼。

本月初警方根據手機通聯再逮捕6人，發現這群人都來自彰化，年紀都在20歲之間，在簡嫌的號召下，北漂組成詐騙集團，其中還有2名未成年。

犯嫌假冒網購平台員工及銀行人員，以刷錯卡、下錯單為由，要被害人解除分期扣款，半年多來至少騙了近百人，金額250餘萬元，簡嫌平時躲在台中搖控，車手則在雙北地區流竄提款。

車手供稱，大哥對他們十分照顧，平時大家都住飯店，兩人一間，吃飯跟交通費都能報帳，業績不錯還會請吃大餐，晚上沒事就去唱歌、打遊戲，提款所得車手可抽5％，平均1個月可賺4萬多，因大家只有高中學歷，覺得很知足，成員間感情都很好。

警方經連月追查，日前終於在台中某飯店，將幹部簡、謝共5人循線逮捕，查扣16支手機、1部點鈔機以及59萬4000餘元，警訊後依詐欺罪將15人移送法辦。

(中時 )