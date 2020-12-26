監察院長陳菊將在下周一率領監委巡察行政院，就監察院彈劾、糾正等結果做說明，敦促各部會進行研討改進，另也會針對社會關注議題提出詢問，包括檢警風紀與權貴司法問題、國防軍備採購缺失的檢討、確認司法精神醫院定位等。

監察院表示，28日將由行政院院長蘇貞昌率相關部會首長，就行政院109年施政重點工作及預算執行情形進行簡報，再由陳菊針對監察院109年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權的行使結果，作綜合性說明，期許政院敦促各部會進行研究改進，並列管追蹤。

監察院說，此次巡察行政院，主要針對社會關注的通案性議題提出詢問，包括從石木欽案看檢警風紀與權貴司法、移工寶寶在台的身分及居留權檢討、政府推動加入世界衛生組織與該組織大會與相關會議策略作為檢討、國防軍備採購缺失的檢討、台灣對於福島式核災救災評估及因應。

監察院指出，還包括政府轉投資事業官股持股比率最高卻未掌握實際經營權，如何維護公股權益、私校退場及師生權益保障問題檢討、新南向教育政策發展成果及檢討、遙控無人機管理及運用檢討、傳播產業公平競爭與管制檢討、司法科學鑑定制度檢討與展望、強化改善矯正機關醫療狀況，提升監獄醫療品質及收容人醫療人權，並研議確認司法精神醫院的定位等問題。

監察院說，這些議題將由蘇貞昌及各相關部會首長就重點項目提出說明，也將在會後以書面詳實說明回復監察院。

(中時 )