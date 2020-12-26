華航英國班機明將抵台，120人將送往集中檢疫所。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今陪同行政院長蘇貞昌前往烏來檢疫所，結束後返回指揮中心。他今有感而發現身記者會表示，台灣目前累計783名確診者，其中259人是在集中檢疫所確診，若不是集中檢疫所隔離的好，恐怕就會形成破口。這一年來發生了很多情況，但都沒有形成真正的情況，感謝檢疫所同仁的付出。台灣防疫成功，集中檢疫所功不可沒。

陳時中表示，集中檢疫所最早在做的時候，不到一周的時間就建立起來，這要感謝次長石崇良，透過我們警政署、各部會協調成立。一年下來的驗證顯示，集中檢疫所非常成功。醫護人員裡面大部分都是公立醫院去做努力，目前有29所集中檢疫所，有配置3003床。

今天陪蘇院長去集中檢疫所感觸很深，陳時中說，大家記得2月3日武漢包機，到3月10日第2批武漢包機進來，所有人都進入集中檢疫所。現在回想好像沒有很特別，但是當時的情境非常緊張，服務的人都是一肩扛。

陳時中說，今天和幾個檢疫所指揮官聚在一起，大家一起回想當初的心境，大家都很緊張，尤其後勤組非常辛苦，只有短期訓練，我還記得當時他們有些人回到家裡還會被社區排斥。檢疫所的阿桑告訴我，鄰居都叫她不要回家，不要害大家。事實上是不會有這樣的事情的，因為他們都會做好自我保護。當時的情況可以想像，大家壓力很大。

我們很安全地度過了2月3日、3月4日兩個不同的包機，各有一些很感人的情況，然後2月8日，基隆醫院很快地給寶瓶星號做了128人的採檢，萬一有情況就送到檢疫所，做好社區隔離的準備。再後來是鑽石公主號19人回來，我們的醫護人員到日本接回來，放到集中檢疫所。2月15日護理師到成都單槍匹馬接血友病患返台，我們也感謝高醫在醫療專業、藥品上的協助。

3月23日，長照機構護理師染疫，陳時中說，當時我半夜就趕到，也感謝桃園醫院、長庚醫院調動人員到機構採檢，但是我們遇到的困難是53名住民要怎麼辦？照顧的人全部被我們隔離了，需要被照顧的人和照顧者都隔開，但集中檢疫所就把他們承接下來，後來的問題是誰要來照顧？部立醫院就承擔起來，護理師隔天上午就到位，照顧這群住民。

截至目前，國內確診人數累計783人，在集中檢疫所確診的有259人，陳時中感慨地說，若沒有那麼好隔離措施的集中檢疫所，放在任何地方都會形成破口，台灣就會垮。

幾個月前敦睦艦隊群聚感染爆發，集中檢疫所也馬上空出來，當時是4月17、18號的事，後來境外生又要進來，學校的宿舍不夠，怎麼讓他們回來？畢竟我們要負起教育責任，當時也是集中檢疫所把他們收起來。接下來就是菲律賓專案、印尼專案等，也是集中檢疫所在承接，明天120人要從英國回來，這些人也是要到集中檢疫所。陳時中感謝集中檢疫所人員的付出，並表示台灣防疫成功，集中檢疫所功不可沒。

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(中時新聞網)