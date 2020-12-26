北市內湖路1段的恕德家商，26日晚間6點37分傳出火警，民眾指稱聽到現場有爆炸聲響，並傳出陣陣濃煙，嚇得趕緊報警。消防局獲報後，派遣16輛消防車、2輛救護車，46名人員前往灌救，發現起火點是恕德家商無人使用的舊校舍、燒損施工用雜物，燃燒面積100平方公尺，並未波及到附設幼稚園，火勢在30分鐘後撲滅，並未造成人員傷亡。

(中時新聞網)