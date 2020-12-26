北市內湖恕德家商傳火警 民眾目擊爆炸聲響濃煙竄 19:422020/12/26 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市內湖路1段的恕德家商，26日晚間6點37分傳出火警。（記者林郁平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖路1段的恕德家商，26日晚間6點37分傳出火警，民眾指稱聽到現場有爆炸聲響，並傳出陣陣濃煙，嚇得趕緊報警。消防局獲報後，派遣16輛消防車、2輛救護車，46名人員前往灌救，發現起火點是恕德家商無人使用的舊校舍、燒損施工用雜物，燃燒面積100平方公尺，並未波及到附設幼稚園，火勢在30分鐘後撲滅，並未造成人員傷亡。 耶誕節不平靜 新店民宅火警2人嗆傷送醫 美田納西納希維爾市聖誕節驚傳爆炸 警方朝蓄意犯案偵辦 (中時新聞網) #內湖 #幼稚園 #爆炸聲響 #濃煙 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 義大醫院凌晨火警竄濃煙 病患掛點滴急逃 08:072020/12/25 社會 快來退費！北市停車費有近30萬筆重複繳納 最高者竟多繳4.3萬元 17:582020/12/26 生活 北市跨年管制區恐塞爆 柯文哲：民眾拿下口罩吃東西才是問題 12:152020/12/25 政治 北市安夜街友刺街友 萬華警5小時逮人 13:352020/12/25 社會 北市跨年將登場 欲設管制區總量管制人數 14:592020/12/24 生活 台壽37億買興富發總部三樓層 04:102020/12/25 產業．科技 羅東民宅大火黑煙猛竄 2女嗆昏送醫急救 19:012020/12/25 社會 危機變轉機 台北老飯店 投入危老改建 04:102020/12/26 財經要聞 北市「剝皮舒壓會館」名單曝光 老司機：花上萬連奶都沒摸到 08:422020/12/25 社會 車主快查可退費 北市2100萬元停車費重複繳費 有人可退4.3萬元 17:222020/12/26 社會 新北市12／29辦理16筆土地開標作業 18:022020/12/25 區域情報-新北 社會熱門新聞 史上最便宜 474萬保時捷法拍賣2萬 男子爽買2部開回家 - 社會 男向前女友討債 手腳被打斷關狗籠、注射海洛因慘死 - 社會 人妻抓包老公約炮自曝「冷感5年」 網一面倒挺人夫：妳的錯 - 社會 寵物店員不收錢幫流浪貓火化 遭同事怒罵白癡 網驚曝：犯職場大忌 - 社會 多情男追真愛成凱子 曝「交往3個月噴160萬」連愛愛都沒有 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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