氣質女星歐陽娜娜是知名星二代，從4歲開始接觸音樂，原本要學鋼琴卻在6歲那年改學大提琴，國小、國中在大提琴領域都拿第一名獲冠軍，13歲就考上美國柯蒂斯音樂學院，但2年後休學並把重心轉向演藝圈；近日她在節目親吐休學真相，坦言看到太多比自己厲害的人，也領悟到根本不快樂，才選擇放棄。

近年歐陽娜娜活躍於大陸演藝圈，還受邀出演綜藝節目《很高興認識你》，和周迅、阿雅等藝人喝茶聊天，過程中阿雅主動問歐陽娜娜音樂夢一事，「如果有機會成為專業大提琴家，但就不能做藝人」，沒想到她當下秒回「我不行」，讓現場所有人很驚訝。

近日歐陽娜娜在節目親吐休學真相，坦言看到太多比自己厲害的人，也領悟到根本不快樂，才選擇放棄。(圖/ 摘自微博)

歐陽娜娜從音樂名校休學後，就飽受酸民冷言冷語，稱她為了賺錢不讀書之類的，她從未多做回應，但這次她在節目中主動吐露退學真相，她說13歲時到美國念書，看到太多厲害的人，認為有這些人去彈奏古典音樂，「那我覺得不一定要是我」；而現場其他人也將她的心態解讀成，「演藝圈歐陽娜娜只有一個，但大提琴家的世界就不是那個唯一」。

而歐陽娜娜也表示，成為專業大提琴家，就無法做其他事情，每天的生活只有大提琴，她的一席話讓身旁的周迅好奇問，「這應該不會吧？每天也不會練12個小時吧」；歐陽娜娜以過來人身分回答，每天練琴至少6個小時，一天都不能中斷，「我選擇去感受其他東西」，她認為自己還是想多看看這個世界。

(中時新聞網)