抹茶控集合～看準冬季商機，來自日本百年的抹茶品牌「辻利茶舗」，特別讓人氣第一的「黑巧海鹽抹茶拿鐵」火熱回歸，今年更加碼推出全新的成熟大人味甜點「雪藏雙茶提拉米蘇」，請吃貨們千萬別錯過！

首先登場的是重度抹茶控激推的「黑巧海鹽抹茶拿鐵」，曾經創下單月銷售破千杯的好成績，以現刷的傳統抹茶結合口感苦甜的黑巧克力，最後巧妙點綴上海鹽，光聞就能感受到濃郁香氣，喝起來更是甜而不膩超驚喜，有冷熱2種選擇，堪稱冬季最療癒的飲品。

同系列飲品還有甜度較高的「焦糖海鹽抹茶拿鐵」，以完美比例融合焦糖與辻利抹茶，可感受獨特茶韻與焦糖香，雙重的絲滑口感也令人印象深刻，推薦給各年齡層的抹茶控嘗試。

辻利茶舗將人氣第一的「黑巧海鹽抹茶拿鐵」火熱回歸。（圖／品牌提供）

壓軸登場的則是令人一口接一口的「雪藏雙茶提拉米蘇」，光是超應景的聖誕風外型就足以電暈大票少女，從最底層到上層分別是手作的焙茶馬斯卡彭起司搭配手指餅乾、招牌抹茶霜淇淋、抹茶戚風蛋糕及Q彈白玉，最後奢華撒上滿滿的宇治抹茶粉及草莓乾，建議從最底部往上挖，就可以一次吃到抹茶及焙茶的雙茶感受，甜中帶苦的幸福感令人欲罷不能。

「雪藏雙茶提拉米蘇」光是超應景的聖誕節外型就足以電暈大票少女。（圖／楊婕安攝）

另外，「辻利茶舗」將於12/28至1/5於台中大遠百11樓推出快閃店，獨家商品「辻利人氣抹茶蛋糕三重奏」，重磅集結母親節得獎蛋糕「濃茶卷」、「青檸抹茶塔」及「經典抹茶生乳酪蛋糕」，是一次品嚐3款招牌甜點的大好機會，有機會經過台中的朋友不妨前往朝聖。

「辻利茶舗」將於12/28至1/5於台中大遠百11樓推出快閃店，並推出獨家商品「辻利人氣抹茶蛋糕三重奏」。（圖／楊婕安攝）

「辻利人氣抹茶蛋糕三重奏」重磅集結母親節得獎蛋糕「濃茶卷」、「青檸抹茶塔」及「經典抹茶生乳酪蛋糕」。（圖／楊婕安攝）

(中時新聞網)