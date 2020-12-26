光良原定在3月14日2度登上台北小巨蛋，當時因疫情爆發喊卡，延期至明年1月9日開唱，豈料近日因紐籍機師波及防疫，讓台灣0本土破功，五月天日前宣布3場演唱會延期，損失不少，目前會擔心疫情？光良直言保持平常心、不去多想，現在與工作團隊一起集氣，希望大家平安健康，演唱會也會順利完成。

光良正在備戰狀態，日常除了與樂手一起排練演唱會，他持續每天都去健身房運動1個半小時，還會抽空檔與劉若英等好友一起打羽毛球，靠著適當運動、補充保健食品來維持身體抵抗力。近來似乎健身有成的光良，被工作人員笑虧胸肌、腹肌十分明顯，但光良表示沒有考慮要在小巨蛋開唱脫衣的計畫。

他為演唱會不只勤運動，還開始忌口不吃糖、油，不過他向來喜愛吃甜食，努力控制著想吃甜點的慾望，近來甚至連做夢也夢到蛋糕，他希望小巨蛋一結束，就放縱大啖最愛的甜點。

光良很疼愛粉絲，常透過臉書、IG與粉絲互動，他特別在每週末舉辦「今晚我不唱歌，只唸給你聽」的活動，光良以創作者來「唸歌」，他直言最難唸、最尷尬的歌是〈第一次〉，因為歌詞「喔～第一我說愛你的時候，呼吸難過心不停的顫抖」，他一念到「喔」字，原本想要深情呈現，卻一直笑場，他才發現唱、唸語氣口氣很不一樣，最後在唸時，只好把「喔」字拿掉，就順利錄製完成。

(中時 )