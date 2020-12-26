屏東縣立圖書館總館重新開館迄今4個月，進館總人次已突破38萬人次，也帶動兒童、青少年的讀書風氣。（潘建志攝）

屏東縣立圖書館總館重新開館迄今4個多月，人氣仍非常高，進館總人次已突破38萬人次。除了吸引各縣市機關團體、學校參訪取經，借書人次、借閱冊數及申請辦證人數皆創新高，尤其青少年族群成長最多，10至15歲閱讀人口增加了3倍。

以「全台最美森林中的圖書館」打出名號的屏東總圖，從8月底開館以來各地機關單位、學校預約觀摩不斷，平均每周有4團預約，最多一天要接待3個團體，周末假日也有大批遊客慕名而來，甚至有遊覽車整團帶來參觀，總圖書館已成了人氣景點。

屏東總圖帶動閱讀人口提升，借閱率亦爆增，迄今入館人次逾38萬人次，辦證人數在4個月內有5013人，較去年一整年增加4成。由於總圖有為不同年齡層打造各自的閱讀場域，不僅兒童喜歡入館，青少年讀者更有顯著成長。

總圖3樓的青少年閱讀區，有許多兒童及青少年喜歡的讀本、漫畫，是圖書館借閱大熱門，開館至今借出冊數達1萬9532冊，較去年同期7612冊倍增。文化處統計，10至15歲閱讀人口增加了3倍，人數最多，而專為青少年舉辦的青年沙龍，也受到青年學子喜愛並熱烈參與。

因借書人數大增，總圖不斷增加藏書並推動免費通閱服務，目前圖書流通冊數達24萬冊，包括小說、理財、親子、醫療健康、勵志成長等類書籍都很受歡迎，熱門書籍預約已排到1年後。

由於最近股市不斷漲破紀錄，理財與勵志類書籍已取代小說成為借閱冠軍，例如《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》、《理財盲點：有錢人不會做的13件理財決定》等都是很難借到的書籍。

(中時 )