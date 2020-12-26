昔日《花系列》玉女張庭與林瑞陽結婚10年感情恩愛，兩人育有一雙寶貝子女，在大陸經營微商事業更是成功，外傳夫婦倆身價超過千億台幣，前陣子才在上海買下上海黃浦江邊10多層的大樓，財力雄厚。然而小倆口近日更疑似被公司員工拍片上傳，還寫下「庭姐肚子有情況」，讓50歲張庭疑懷3胎的傳言瘋傳。

日前疑似張庭公司員工的網友，在網路上傳影片並寫下：「庭姐肚子有情況。」在這短短數秒的影片中，只見穿著平底鞋與寬鬆帽ｔ的張庭，手捧肚子亦步亦趨地跟在老公林瑞陽後面，步伐還特別緩慢，引發網友諸多揣測「懷孕了」、「可能是真的有小寶寶了恭喜」、「是大姨媽肚子疼吧」。

疑員工PO片，指張庭肚子有情況。(取自微博)

其實張庭會被懷疑有孕，並非空穴來風，因為她月中才在直播中笑說自己準備要生第三胎，還隔空向已60歲的林瑞陽示愛「大哥大哥，我愛你」、「大哥大哥要記得要生三胎喔」。

張庭昔日參加節目錄影，透露曾為不孕症苦惱，自己也是透過試管嬰兒手術才獲得小孩，並表示：「做了10次試管嬰兒，第9次才成功」，對得子不易的痛苦，她非常能感同身受。

(中時新聞網)