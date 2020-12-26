田心蕾近期正積極籌備新專輯，日前推出新耶誕歌影片，獲前輩白冰冰讚許：「唱得真的很不錯喔。」更勉勵田心蕾要緊接創作的新歌，記得兼顧市場性和流行，期待發片，讓田心蕾很感動。今年32歲的田心蕾，自稱至今仍母胎單身，她分享上個月有一名目測不到30歲男子，大膽跟她要電話做朋友，她當下大方應允。

她隨即問對方有臉書、LINE或IG嗎？男子卻堅稱都沒有，只一直跟她要電話號碼，讓她覺得有點心驚而拒絕，沒想到日前該名男子又在她家附近出現，看到田心蕾還上前攀談，這回直接說「可以跟我交往嗎？」田心蕾覺得算有緣，主動說：「可以交個朋友。」結果對方當下興趣缺缺，後來不了了之，田心蕾笑說：「感覺遇到奇妙的人，比較想藉由社群上互相了解的方式開始。」

田心蕾日前身穿紅色大衣和男鍵盤手一起拍攝耶誕音樂影片，她過去在美國、加拿大求學，特別把膾炙人口的英文經典耶誕歌〈Jingle Bell Rock〉、〈Santa Claus Is Coming to Town〉等串成組曲，獻上滿滿祝福。

(中時 )