國內日前爆出本土感染案例，社會瀰漫疫情山雨欲來之勢，但中央疫情指揮中心拍板，各地跨年活動戴口罩、禁飲食仍可照辦。對此，精神科醫師沈政男呼籲，「不要辦跨年」，同時他也十分擔憂的表示，每一場大瘟疫總是帶來一個新時代，台灣準備好了嗎？

沈政男今(26日)在臉書上表示，他已盡力表達，「不要辦跨年！」但他也指出，「如果出事，就沒我的事了」。沈政男認為，很可能最後還是沒事，但跨年本身歡欣鼓舞的景象，如果在外太空往下看，就好像地球村這座社區，大家都因為家裡有人生病或過世，安安靜靜等待宛如黑夜的一年過去，就只有台灣在那邊燈火通明、大肆喧囂，「這樣說得過去嗎？」

沈政男直言，什麼跨年活動？其實就是一場免費演唱會。就好像烤肉一樣，什麼時候都可以，偏偏就要擠在中秋夜，不過是另一場台灣人的集體喧囂。他更呼籲大家，不要去唱唱跳跳了，在家裡把鬼滅之刃、后翼棄兵，還有其他今年該看該聽的書、電影與音樂，補修上來吧。

沈政男指出，行有餘力，也幫忙想想，接下來台灣該怎麼辦，「每一場大瘟疫總是帶來一個新時代，試問，台灣準備好了嗎？」而他也對跨年防疫感到十分擔憂，並感嘆，「拜託，你還有心情在那邊唱唱跳跳啊？我都為台灣擔心到睡不著了」。

網友們也留言回應，「先知灼見，洞燭機先，建議儘量轉轉分享，愛家人朋友，愛台灣」、「我舉雙手贊成，2020沒什麼值得狂歡，2021依然挑戰」、「同意沈醫師觀點」。

【不辦不去跨年... 由沈政男發佈於 2020年12月25日 星期五

(中時新聞網)