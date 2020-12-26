全球股市從第二季反彈以來，屢創新高，進入高檔震盪，但又逢疫情惡化，2020年的聖誕、新年假期恐怕要嚴加管控或封城；另一方面，疫苗研發順利，聯準會寬鬆貨幣政策不變加上新一輪紓困方案通過，資金氾濫有助支撐市場信心。利多利空消息同時出現，讓投資人好糾結，害怕進場賠錢又害怕錯過行情。元大投信提出市場高點解決方案：透過「日日扣」功能，每日3千元起，增加投資彈性，達到分散效果，提高勝算。

元大投信提供股市高點下的定期定額解決方案－「日日扣」，讓投資人可以選擇每月任一日期扣款（當月若無該日期將不扣款，遇非營業日則延至次一營業日扣款），當日期不受限後，在扣款次數及投資金額上彈性大增，投資周期也可以有更多變化，投資人可以依自己資金部位、市場現況進行日日扣、周周扣等各種設定。

一般來說，通常在一段期間內，市場表現有三種型態：一路上漲、一路下跌或區間震盪後出現方向。只有一路上漲的情況下，單筆進場較有利；其他狀況時，將資金分批投入，持續累積部位的方式較理想。而跟傳統的定期定額相比，「日日扣」提供兩大優點，更能達到分散風險目的，也最適合市場位於高檔的環境。

1.日期任選：可配合例如上班族、SOHO族、銀髮族等個人金流情況，以及市場變化，更精準規劃基金扣款日期及金額。2.細膩操作：多個扣款日期可選，可以讓預計一個月扣款3萬者，平均分散成十次3千元，達到進場時間點分散再分散，有機會爭取到更好的報酬表現。

(工商 )