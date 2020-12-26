兩岸關係自2016年民進黨政府上台後就呈現急轉直下，今年下半年，受美國兩岸政策影響，大陸共軍機、艦更頻繁的侵擾台灣西南海空域，讓不少專家學者對兩岸未來情勢都相當悲觀，但美國總統大選後，準總統拜登是否會有所調整，「兩岸若還想要復談，2021年將是最後的機會」。

美國之音近日報導，美國聯邦參議院25位成員23日在參、眾兩院同步提出內容一致的決議案，呼籲啟動「美國與台灣的自由貿易談判」以加強美台貿易關係。參院版決議案由賓州共和黨聯邦參議員圖米提出，他表示，即將上任的拜登政府應該將美台貿易協定列為優先事項，因為建立一個更緊密的美台貿易關係，對雙邊是雙贏。

據港媒《中評社》報導，「台灣競爭力論壇」25日下午舉辦高峰會探討國際情勢及中美關係，與會的趙春山在會上表示，拜登政府上台後，將不若川普政府一般，遊走紅線邊緣，尤其在對台軍售及高官訪台等議題上力度將減緩，但大方向仍將維持川普的反中政策，這也將使台灣的民進黨政府在對美政策上，將可能做出微調。

趙春山並指出，拜登上台後，對內勢必將面臨一個疫情肆虐的美國及高失業率問題，對外需修補川普過去4年來對盟友的不友善舉動，和重新回到國際組織體系中，需要一段時間才能看出拜登的「對中政策」。另方面，中國大陸「兩個百年計畫」，明年「建黨百年」，也會優先處理內政。

趙春山強調，中國大陸和美國在「穩內政」的前提發展下，兩岸若還想要復談，2021年將很可能是最後的機會。

(中時新聞網)