藝人王彩樺是各大節目的常客來賓，2002年與老公黃品文結婚，育有兩名女兒，其中17歲大女兒庭庭意外曝光後，清純甜美的臉蛋頓時引起熱烈討論，讓王彩樺一夕之間成了「國民岳母」，26日王彩樺曬出大女兒的美照，空靈的高顏值又再度受到關注。

就讀高三的庭庭不僅外表甜美，也十分會念書，總是在資優班前幾名，是媽媽王彩樺的驕傲。王彩樺今(26)日在社群平台透露，她終於有時間好好欣賞手機裡的照片，看到之前替庭庭拍的美照，她忍不住感嘆女兒清純又甜美，仙氣十足的模樣讓她大讚「根本就是仙女下凡」。

王彩樺稱讚女兒「皮膚白皙、清純甜美、有點空靈、仙氣十足」，更自豪照片是媽媽視角，當時自己硬是要拍下女兒的美照，「原諒我自我感覺良好」，只見照片中庭庭剪了空氣劉海，臉上畫著淡妝，看起來甜美可愛，對著鏡頭露出淡淡微笑，電翻一票網友。

網友們看了照片後都忍不住直呼，「姐姐真的太美了，完全遺傳到媽媽」、「有韓星的感覺」，還有人發現庭庭似乎有明星臉，長相神似藝人曾之喬、韓星金裕貞等，更有網友直接喊話，「國民岳母好」。

(中時新聞網)