新冠病毒持續肆虐全球。據World meter網站統計，截至台灣時間26日，各國累計染疫人數突破8000萬大關、近176萬人死亡。疫情最嚴重的美國，確診個案增至1921萬，超過33.8萬人病故。全球確診人數第3高的巴西新增近2.3萬人確診，累計確診人數直逼745萬，逾19萬人被這種流行病奪去生命。

目前全球共有17國確診人數突破百萬，其中美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、英國、土耳其、義大利8國都超過200萬。在聖誕節前夕，加州成為美國首個染疫人數突破200萬的州。該州確診人數自11月12日突破百萬大關後，6周內再度翻倍；過去7天內，平均每天新增逾4.1萬人確診。該州多達10個郡的加護病房宣告爆滿，另外16個郡僅剩下不到5個床位。

美國專家分析，儘管防疫觀念日益普及，但假期親友頻繁互訪，讓「小型聚會」成為疫情惡化的禍首。傳染病專家布朗斯坦（John Brownstein）表示，小型聚會難以管控，民眾容易輕忽戴口罩、保持社交距離等規定，長時間待在室內，也使病毒更易傳播。此外，在首波禁令解除、各行業重新開放時，確診數再度衝高，很多案例也與餐廳、酒吧的群聚感染有關。

在全球疫情嚴重程度排名第4的俄羅斯，26日新增29258人確診、567人病歿，累計病例超過302萬例、逾5.4萬人死亡。衛生部長穆拉什科26日表示，已批准針對60歲以上長者接種「衛星-V」（Sputnik-V）新冠疫苗；這款疫苗也可望於明年1月在阿拉伯聯合大公國、印度等國取得上市核准。

在巴西，聖保羅州衛生廳長葛林斯坦則表示，當地臨床試驗發現，北京科興生物研發的新冠疫苗保護力未達該公司宣稱的90％，但已超過衛生部核准的50％門檻。葛林斯坦說：「目前還不知道這支疫苗的具體效力比50％高出多少，但不管是60％、70％還是80％，其保護力都有助減緩疫情對國內的衝擊」。

(中時 )