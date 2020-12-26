住商不動產南屯文山加盟店長許哲雄及員工捐助1萬元，由張茗富（右）代表捐贈，當地里長吳禎耀（左）見證。（台中市行善團協會提供）

人間至愛是親情！彰化縣婦人王金蘭為尋找失蹤12年的女兒及孫女，經台中市行善團協會團長張茗富協助在胸口掛寫著「父親已往生、母親罹癌」的紙牌，天涯海角尋找愛女於孫女；張茗富說，皇天不負苦心人，日前王女士才得知女兒及孫女的下落，目前正由高雄市社會局安置協助處理中。

「女兒、妳在那裡趕快回來！」彰化縣37歲的林姓婦人，當年帶走11歲的女兒失蹤後，12年來音訊杳然！林婦的媽媽王金蘭罹患大腸癌，12年來全省各地尋找獨生女和孫女，她在胸前拿著自製紙牌走遍全台；新聞曝光後，台中市行善團協會理事長柯朝枝特請團長張茗富等善心人士幫忙協尋。

張茗富說，因王金蘭女士是低收入戶，包括住商不動產南屯文山加盟店長許哲雄及員工捐助1萬元，由他代表捐贈，當地里長吳禎耀見證，盼她養好身體一家早日團圓。本月7日王金蘭透過高雄市社會局得知女兒及孫女的下落，因她女兒情緒仍不穩定，社會局將待她女兒情緒平復再安排見面。

王金蘭說，她12年來很思念她的女兒、孫女，長年掛著紙牌在全台台北、高雄到處找，上面貼著12年前女兒、孫女的照片，母女倆長相清秀白皙；孫女當年長的很漂亮，現在已23歲卻瘦到只剩36公斤，實在很捨不得，很高興高雄市社會局能找到她們，如果見到母女倆會多鼓勵她們期待早日見面。

王金蘭指出，她一個多星期前有與女兒的前夫見面，對方說現在找到人了，也會對女兒撤告，但是為顧及母女倆的情緒，不要刺激兩人，也怕女兒又帶孫女「落跑」，現在由高雄市社會局安置照顧，前女婿也無法見到兩人，他們會耐心等待3代能夠早日團圓。

(中時 )