結婚是兩家人的事，其中最讓人頭痛的恐是碰到「婆媳問題」。一名人妻在臉書上委屈表示，她婚後住進婆家，生活習慣差異讓她相當不適，最誇張的是婆婆規定房門不能鎖只能關上，但婆婆每次都不敲門直接闖入。就在日前，原PO在房內更衣，全身只剩下內褲，豈料婆婆突然開門進房，小叔還正巧在外頭，讓她崩潰發問，到底該怎麼面對。

原PO日前在臉書社團「靠北老公2.0」上發文表示，她婚後和老公、婆婆及未婚的小叔同住一屋簷下，不過婆婆規定，房內都不許鎖門只能關上，這讓她相當不適應，最讓她不滿的是，婆婆會不敲門突然闖進房間內，「會突然進來我的房間，拿衣服去洗和打掃」。

雖原PO向老公抱怨過此事，不過老公則是無奈回應，「我媽一直都是這樣，很難要求她改變」。就在幾天前，悲劇終於發生。原PO指出，自己日前在房內更衣，全身上下脫光只剩一條內褲，「上身空空，婆婆突然開門進來」，更慘的是小叔剛好從門前經過，等於原PO全裸被看光，讓她崩潰不已。

貼文發出後不少網友心疼原PO，「好扯喔！什麼年代了還有不用鎖門？」、「沒禮貌也不尊重他人隱私」。但有網友認為原PO老公問題很大，「不要怪妳婆婆，該怪的是妳老公，都結婚了，還不懂隱私？是沒長大還是媽寶？」此外，不少網友給出建議，「自己洗衣服自己掃，鎖門，不然就搬出去」、「一律建議搬出去住」、「如此糗的情況，正好給妳一個正當的理由把門上鎖，所以鎖就對了！」

(中時新聞網)