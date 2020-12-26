下一個阿扁會是他嗎？親綠智庫25日公布「2022決戰六都市長」最新民調，其中台北市長選舉最新民調，台北市民最喜歡的是立委蔣萬安佔29.2％、衛福部長陳時中24.5％。對此，高雄市議員陳致中直言，「民進黨已丟下台北市24年，若派出陳時中也輸，代表民進黨沒有輕忽的本錢」。

陳致中主持新台灣國策智庫2022六都民調記者會。(圖/翻攝自 新台灣國策智庫臉書)

「新台灣國策智庫」25日公布六都民調，由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持，並由民調專家吳世昌及師大教授曾冠球等人評論。其中台北市民調結果顯示，國民黨支持者支持蔣萬安最高，民進黨、時代力量及台灣基進黨，支持陳時中最高，而蔣萬安可以拿到民眾黨20.3％支持。

而在九位台北市長可能參選人選中，台北市民最喜歡的是蔣萬安，29.2％、陳時中24.5％、最討厭的是韓國瑜，37.8％；而國民黨討厭黃國昌比例最高，有19.5％，最討厭韓國瑜是基進黨，有78.3％。

對此，陳致中在臉書回應表示，首都市長爭霸是重中之重，實際參選狀況及後續發展的變數還很多，但目前民調以國民黨的蔣萬安拔得頭籌，民進黨如派出陳時中仍落後約6-10%，綠營面對多黨競爭格局實在輕忽不得，自從1998陳水扁市長後已24年無綠色執政，他建議應儘速點將找出最有勝算的候選人，民進黨應審慎以對，儘速點將，早點確定人選並超前部署，才能突破重圍。

#凱達格蘭基金會#新台灣國策智庫#2022決戰六都民調系列#台北市長選舉選情初探 2022首都爭霸乃總統前哨戰重中之重 目前民調以國民黨的蔣萬安拔得頭籌 民進黨如派出陳時中仍落後約6-10% 綠營面對多黨競爭格局實在輕忽不得 從1998阿扁市長後已24年無綠色執政 建議應儘速點將找出最有勝算的候選人 早點確定人選並超前部署才能突破重圍 由陳致中發佈於 2020年12月25日 星期五

(中時新聞網)