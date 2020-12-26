《亞洲週刊》最新一期，以總統蔡英文為封面，特別的是它用電腦合成蔡英文身穿龍袍作為主題，旁邊則寫著「綠營新威權主義現象 台灣民選獨裁幕後」。國民黨台北市議員羅智強對此酸說，「吾皇萬歲萬萬歲」。

民進黨發言人顏若芳表示，相較於國際民主國家各大權威媒體對台灣的報導，這個長期支持一國兩制、打壓香港民主自由的媒體封面所影射的訊息，顯然與其他國際主流媒體的報導完全背道而馳。《亞洲週刊》則發聲明反駁表示，蔡英文總統與民進黨不應藉「抹紅」亞洲週刊來否定台灣的主流民意。

羅智強26日(今天)在臉書貼文表示，「吾皇萬歲萬萬歲，幫高調一下。」

網友認為，「我有817，別吵了，國會過半，行政、司法在我手上，喝紅酒去了。」、「表姊掌勞動部，表姊夫掌最高行政法院，家天下，亞洲週刊的封面用以形容她，剛好而已。」、「可以批評他人極權，不准他人評判她獨裁，最主要的是給人家的感受，事在人為。」、「獨裁就是獨裁！世界上沒有低度獨裁這種政治體制的吧？還低度管理咧？我看你們這是用低度民主欺騙台灣百姓，以為百姓都是低度智商？」、「設計封面的勇士，還好嗎？」、「難怪某萊豬立委要氣噗噗。」

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吾皇萬歲萬萬歲 幫高調一下 由羅智強發佈於 2020年12月25日 星期五

(中時新聞網)