（益品書屋31日晚上將舉辦跨年民歌演唱會。圖／益品書屋）

益品書屋將首次在31日晚上舉辦跨年民歌演唱會，邀請知名詞曲創作人朱源輝（非非）與吉他手彭睿煒、爵士鼓手蘇文彥、李宗鳳演出，包括「木棉道」、「如果」、「讓我們看雲去」、「戀曲1990」等，陪著大家一起跨年倒數。

益品書屋是王品集團創辦人戴勝益以推廣閱讀為宗旨而成立，期盼建立一個多元學習平台，2020年3月再於南投鹿谷成立益品美術館推廣美學教育。益品書屋2020年首次舉辦跨年演唱會，希望為這嚴峻的一年畫下句點，為新的一年開啟美好的開始。

益品書屋表示，民歌是台灣70年代盛行音樂，唱出許多人青春無敵與年少輕狂，創造多元豐富的流行音樂年代，是四、五年級生共有回憶。2020年以來，益品書屋台北館、台中館和益品美術館，已舉辦三場「忘年知音」民歌巡迴演唱會獲得迴響。

(工商 )