女星范瑋琪今年初因不滿政府禁止口罩出口，在私人臉書爆粗痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」，後續引發一連串風波，遭到網友瘋狂撻伐，一年即將過去，她25日深夜突然發文道歉求饒，「沒有一天不懊悔」，然而網友卻不買單，還要求她說出自己是台灣人，讓她忍無可忍反擊。

范瑋琪在內文提到她對失言感到很抱歉，坦言一整年沒工作，也停下腳步學習說話的藝術，然而卻被網友抓包她編輯文章3次，第一次就提及「內地」、「台灣同胞」等敏感字眼，再度遭網友開炮罵翻，還有人質疑她的學歷，要求她大聲說出自己是台灣人，只要她那麼做就能獲得原諒。

對此，范瑋琪表示自己沒有謊報學歷，「我是在美國出生的台灣人，我當然大聲說，為什麼要質疑？」有網友好奇她為什麼拖了一年才道歉，她也正面回應，「不好意思…..我錯了，我道歉，但，我不是過了一年才道歉，而是過去一年來一直不停的在道歉反省中」。

范瑋琪在失言事件過後特別小心，然而日前又在發文時，不小心將品牌的英文名稱寫錯，再次遭到網友攻擊，嘲諷她有哈佛還會拼錯字，嚇得她連忙在第一時間放低身段道歉，「不小心同事打錯了對不起以後會更注意」，更注意自己的言詞，就希望外界給她一個重新改變的機會。

(中時新聞網)