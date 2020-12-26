女星范瑋琪今年初因不滿政府禁止口罩出口，在私人臉書爆粗痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」，後續引發一連串風波，遭到網友瘋狂撻伐，一年即將過去，她25日深夜突然發文道歉求饒，「沒有一天不懊悔」，然而網友卻不買單，還要求她說出自己是台灣人，讓她忍無可忍反擊。

范瑋琪在內文提到她對失言感到很抱歉，坦言一整年沒工作，也停下腳步學習說話的藝術，然而卻被網友抓包她編輯文章3次，第一次就提及「內地」、「台灣同胞」等敏感字眼，再度遭網友開炮罵翻，還有人質疑她的學歷，要求她大聲說出自己是台灣人，只要她那麼做就能獲得原諒。

對此，范瑋琪表示自己沒有謊報學歷，「我是在美國出生的台灣人，我當然大聲說，為什麼要質疑？」有網友好奇她為什麼拖了一年才道歉，她也正面回應，「不好意思…..我錯了，我道歉，但，我不是過了一年才道歉，而是過去一年來一直不停的在道歉反省中」。

快一年了，我還是想把想說的話說出來，我知道很多人依然對我貼上了永遠撕不下來的標籤；確實我當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣人民，我比誰都難受..... 我道歉無數次，沒有一天...

范范 范瑋琪發佈於 2020年12月24日 星期四

范瑋琪在失言事件過後特別小心，然而日前又在發文時，不小心將品牌的英文名稱寫錯，再次遭到網友攻擊，嘲諷她有哈佛還會拼錯字，嚇得她連忙在第一時間放低身段道歉，「不小心同事打錯了對不起以後會更注意」，更注意自己的言詞，就希望外界給她一個重新改變的機會。

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(中時新聞網)

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