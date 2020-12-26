新竹街口攻城獅26日在新竹縣立體育館進行新球季主場開幕戰，結局卻讓外界傻眼，因為攻城獅後衛田浩最後32.3秒投進關鍵三分球同時，竟然噴出滿天紫色彩帶，也讓比賽為之暫停5分鐘，現場近7千名球迷都為這一幕傻眼。

攻城獅最後以97比91氣走桃園領航猿，除摘隊史首勝，也是他們加入P.League＋聯盟的第1勝，同樣拿下執教生涯首勝的攻城獅總教練林冠綸說：「這是很艱難一場球賽，但我為球員驕傲，因為12名上場球員都各有貢獻。」

田浩這顆致勝三分球，也是他全場唯一進球，「我前陣子才受傷，所以上半場狀態並不好，感謝教練仍給信任，我才有辦法投進那顆三分球。只是彩帶噴出當下，我們全都嚇到了，原本答應學長要做進球動作，也都忘光了。」

身為土生土長的新竹人，攻城獅副隊長成力煥攻下全隊最高24分，「我只是很開心可以贏下比賽，但教練賽前告訴我們，這只是24分之一，就在贏球激情過後，明天我們還要出戰富邦勇士，我要趕緊回去好好看球探報告。」

先前兩進兩出SBL的成力煥，強調自己本來就是很享受比賽的人，「我不像高國豪瘋瘋癲癲，也不像田浩那麼悶騷，我想贏下球才是最重要的事情，這一勝也讓新竹人等很久了。」狠投攻下全隊次高22分，高國豪14分。

當紫色彩帶拋進場攪局之際，領航猿執行教練楊宜峰與總經理陳信安在旁不斷跟裁判激烈抗議，陳信安更比出技術犯規手勢，擺明不爽這個拋彩帶動作影響他們快攻，但事實上，PLG裁判長林錦龍也坦承，根本沒有任何籃球規則可以針對這種情況判罰。

(中時 )