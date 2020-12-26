彰化一名董姓牙醫日前聘雇一名外籍看護照顧家中母親，不料對方卻盜取財物逃走，警方也找不到人；之後某日他在看診時，發現一名台籍女子陪同一名外籍朋友來看診，驚覺就是逃跑的移工，馬上拿起電話報警，沒想到該移工也發現他的舉動，嚇得奪門而出，再次逃逸成功，目前警方已鎖定特定車牌，將循線逮人。

根據《東森新聞》報導，彰化一名董姓牙醫日前聘雇一名外籍看護照顧年邁母親，不料該看護只做了約3個月就逃跑，還偷走家中財物，搬走2、3箱東西，「連杯子都不放過，接著就消失無蹤。」他當下發現後報警處理，但仍找不到人，沒想到冤家路窄，該看護日前竟到他的診所看牙齒，當場被他發現。

董姓牙醫表示，該移工因為牙齦發炎，與另一名台籍女子一起來看診，他當下就發現是逃跑的那位移工，當他準備拿起電話報警時，沒想到該移工也發現他的動作，馬上衝出診所逃跑，超級妙的巧合讓他傻眼地說「真的是很莫名其妙，竟然會跑來看我的門診。」

目前移工已經2次逃逸，但警方根據診所及附近的監視器畫面，已鎖定移工同伴的機車車牌，準備以車追人，詳情仍在進一步調查當中。

(中時新聞網)