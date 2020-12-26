新北市1名13歲少女透過交友軟體結識網友，今年5月離家與男網友喝酒玩樂，還發生性行為，隔天清晨又跑到另一名大叔網友住處，再度發生關係。少女母親苦等家門一晚，最後看到陌生男子載著女兒回家，追問詳情後崩潰，報案對2名網友提告。

起訴書指出，這名13歲少女透過交友軟體認識2名網友，分別為W男與K男，今年5月間，W男要求少女拍「裸照」傳給他，並邀約她晚上到板橋住處喝酒，兩人在酒後發生關係。但極樂之旅還有下一攤，隔日凌晨5時許，少女離開W男住處後，又前往住中和的K男家，兩人也發生性關係，最後少女由K男騎車送她回家。

少女母親苦等女兒一夜沒有回家，看到女兒竟然被陌生男子載回，驚覺情況不對，逼問一整晚詳細行蹤，才知道女兒出門和2名網友偷嚐禁果。氣到將女兒帶至派出所報案，堅持對2名男網友提告。

新北地檢署認為，2名男子明知少女未滿14歲，仍與其發生性關係，已明顯犯法，依與未滿14歲之人性交罪嫌及誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪嫌起訴2人。

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(中時新聞網)