閉館整修2年多的嘉義市立博物館，將於明年1月23日正式重新開館。（正聲嘉義電台提供／張毓翎嘉義傳真）

正聲嘉義電台與嘉義市立博物館合辦「城市博物館新住民親子廣播體驗計畫」。（正聲嘉義電台提供／張毓翎嘉義傳真）

近30位新住民親子成員參加次活動。（正聲嘉義電台提供／張毓翎嘉義傳真）

閉館整修2年多的嘉義市立博物館，將於明年1月23日正式重新開館，今日館方與正聲嘉義電台合辦「城市博物館新住民親子廣播體驗計畫」，近30位新住民親子成員在導覽志工帶領下，搶先讓入館參觀，體驗新館展場及廣播錄音實作等課程，讓新住民家庭一窺博物館與電台的奧祕。

睽違2年多的嘉義市立博物館，重新以「嘉義人關心嘉義事、異鄉人探索嘉義市」建構嘉義市城市博物館品牌及定位，並透過活潑的主題、有趣的手法、互動的形式，重新詮釋嘉義的城市特色。

上午近30位新住民親子成員，實地體驗新館3樓以館中館形式呈現工藝交趾陶的交趾陶館，透過多元、有趣的互動設備，無論媽媽或小朋友都玩得不亦樂乎，這項嘉義特色文化有更深刻的認識。

下午的電台體驗課程，則是讓新住民家庭成員一窺電台工作的奧秘，從撰寫新聞稿、化身主播檯體驗播音等，此次精彩的體驗內容，將會在正聲嘉義電台生活加油站節目播出。

而即將回歸的嘉義市立博物館，全新展示內容包括1樓「探索嘉園」兒童廳及特展廳、2樓「展望諸羅」常設展、3樓「建築上搬戲–來聽廟尪仔講古」交趾陶館，館方也歡迎民眾在明年來嘉義市立博物館參觀。

(中時 )