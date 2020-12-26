南韓美女直播主Candyseoul長相美艷、身材火辣，她不但是寫真模特兒，同時也是就讀南韓三大私立名校慶熙大學的學霸，既有顏值又有內涵讓她圈粉無數，IG累積了168萬名粉絲，而她也時常分享辣照，讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋，日前他換上清純水手服，超波濤洶湧的好身材再度掀起討論。

日前Candyseoul在IG曬出穿上迷你水手服的美照，散發出濃濃青春氣息，然而她的短版上衣凸顯了傲人上圍，衣服緊繃到感覺下秒就會被撐破，還露出了一截白皙纖腰，清純又性感的模樣讓網友看了忍不住鼻血直流，激動直誇她性感，還刷了一排又一排的愛心。

事實上，Candyseoul平時就常會分享不同裝扮，還曾經換上運動內衣、性感泳裝、警察、護士制服等服裝，不科學的I級巨乳及前凸後翹的性感曲線，每每總是能讓網友陷入瘋狂，可見她的魅力有多強大。

過去Candyseoul還曾發表開箱文，穿著灰色貼身T恤、牛仔熱褲入鏡，儘管只是在喝飲料，逆天身材都忍不住吸引觀眾目光，讓粉絲紛紛留言，「手放下，讓我來！」、「太性感了」、「我很喜歡」。

(中時新聞網)