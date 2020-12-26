英國媒體25日報導，科學家正在試驗新的新冠病毒「雞尾酒抗體」療法，透過避免病毒依附人體細胞的方式，為接種對象提供「即時免疫力」，甚至比疫苗更能快速遏止疫情蔓延。另外，為遵守防疫規定，今年英國女王並未與其他王室成員共度聖誕節，這是超過30年來首見。

據報導，最新抗體療法稱為「追風者」（Storm Chaser），由倫敦大學醫院和成功研發新冠疫苗的阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠合作進行，並在全球100多個地點展開測試。目前測試已進入第3階段，從本月初至今，已有10名在高危險場所工作的試驗對象接受抗體注射，包括養老院工作人員、大學生等，預期新療法可提供長達6至12個月的保護力。

研究團隊領袖、病毒學家霍利亨（Catherine Houlihan）表示：「這種藥物的優勢在於它可以即時提供抗體」，而疫苗通常在接種1個月後方可完全生效。專家相信，新療法有助大幅降低死亡人數、保護密切接觸者。一旦試驗成功，最快可能於明年3月或4月獲得上市核准。

另外，英國廣播公司（BBC）報導，過去32年來，女王和其他家庭成員都會前往英格蘭諾福克郡的桑德林漢姆宮共度佳節。為遵守防疫規定，今年女王僅於耶誕節當天在溫莎城堡內的1個小教堂舉行私人禮拜活動；查理斯王子夫婦留在格洛斯特郡，威廉王子夫婦也待在諾福克郡的家中。

(中時 )