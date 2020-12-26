萊豬將於明年元旦正式解禁、叩關來台，民生建設基金會將在邁入2021年的第一天，在碧潭舉辦祈福健走，升起中華民國國旗氣球，為全國人民健康「集氣」，並邀請國民黨主席江啟臣率領「全民健康」大隊打頭陣，前總統馬英九、前黨主席吳敦義等藍營要角接力率領民眾向前進。主辦單位表示，已向新北市政府提報防疫計畫，落實實名制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食等防疫措施。

倒數6天，政府將正式開放萊豬進口，民生建設基金會將於明年元旦在碧潭舉辦「中華民國集氣！元旦祈福健走嘉年華」活動，除了邀請民眾出門健走，也要讓民眾意識到萊豬開放後的食安把關監督。

活動當天將升起「中華民國」氣球，象徵不斷為中華民國、全國人民的健康集氣，取代過往升國旗的橋段。這也呼應了國民黨中常委邱素蘭日前提案，她擔憂民進黨修正課綱操作台獨，致使下一代成為「天然獨」，而日漸捨棄中華民國國號，建議在邁入110之際，舉辦線上或線下活動慶祝。

當天健走共分10個大隊，主辦單位邀請國民黨主席江啟臣打頭陣，率領「全民健康」大隊，接續由前總統馬英九帶領「台海和平」隊伍，前黨主席吳敦義、國民黨革實院長羅智強、前新移民立委林麗蟬都將偕同民眾向前進，分別主導「言論自由」、「還我公投」、「多元共榮」大隊。

主辦單位表示，日前爆出本土新冠肺炎確診案例，衛福部祭出5大管制措施，基金會日前已向新北市政府提出防疫計畫，預計下周會得到回函，活動當天將採實名制、參與者進場前須量體溫、全程戴口罩、不得飲食等。

此活動贈送民眾福袋，裏頭有印製「ROC forever」的束口袋與運動手環，還有國旗口罩等充滿中華民國印象的贈品，成為報名活動的誘因。主辦單位說，目前自主報名有300多人，團體報名逾1千人，報名相當踴躍。

主辦單位規會由前立法院長王金平、前黨主席洪秀柱、朱立倫、新北市長侯友宜分別率領「宗教祈福」、「國家棟樑」、「社會共生」、「國運昌隆」大隊，目前王金平、洪秀柱確定不克出席，朱立倫、侯友宜則還在確認中。

(中時 )